Отношения с Россией значительно улучшились – Трамп

Президент России Дональд Трамп заявил, что отношения с Россией у США «значительно улучшились», и встречи с представителями российской власти будут продолжаться.

При этом, по его словам, санкции против России останутся в силе. Об этом сообщает Bloomberg.

«Да, остаются, мы не снимаем», - сказал Трамп.

В понедельник президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели переговоры. Саммит длился 3 часа 50 минут. Главы государств провели открытые переговоры, а также пообщались тет-а-тет.