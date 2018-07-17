Нидерланды фактически сняли вину с Киева по делу МН17 - МИД РФ

В МИД РФ заявили, что в рамках расследования дела об MH17 Нидерланды почти сняли с Киева вину за незакрытие воздушного пространства над районом боевых действий. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что парламент Нидерландов одобрил соглашение с Украиной по МН17.

В частности, стороны согласовали вопрос уголовного преследования подозреваемых в причастности к авиакатастрофе. Документ обязал Украину приводить в исполнение приговоры относительно тюремного заключения, поскольку страна не выдает своих граждан.