Грузовой «Прогресс» «причалил» к МКС в рекордно короткие сроки

Всего три с небольшим часа и два витка вокруг Земли потребовались грузовому кораблю «Прогресс МС-09» для стыковки с модулем «Пирс» Международной космической станции. Такое быстродействие обеспечила двухвитковая траектория, разработанная специалистами РКК «Энергия», сообщает пресс-служба корпорации.

По словам начальника отдела баллистики РКК «Энергия» Рафаила Муртазина, по «короткой» схеме стыковались практически все корабли, запущенные и СССР, и США в 1965-67 годы.

«Иного выхода просто не было – причиной тому низкая энерговооруженность космических кораблей и ограниченность маневра по времени», - рассказал Муртазин.

Эксперименты по стыковке проходили по одной схеме: сперва на орбиту запускался один беспилотный корабль. Потом было необходимо в ту же точку запустить второй. Рекорд, не побитый до сих пор – 47 минут от старта до стыковки – принадлежит СССР.

К необходимости короткой схемы вернулись недавно. До этого – с момента основания станции «Мир» - космонавтам приходилось проводить по двое суток в тесном «Союзе». Кроме того, после 6-7 витка у космонавтов наступала «болезнь невесомости» - неприятное состояние, требующее долгой реабилитации.

По словам Муртазина, короткая схема предпочтительнее, когда к МКС летят «туристы» - космонавты других стран. Чем скорее они попадут на борт МКС, тем проще адаптация к космосу. Последняя разработка «Энергии» позволила сократить время от запуска до стыковки до 3 часов 40 минут. В ближайшее время схема будет опробована на нескольких космических «грузовиках», потом наступит время и пилотируемых кораблей.