Она обвинила во всем меня – Юлия Скрипаль о разговоре с сестрой

Двоюродная сестра пострадавшей в британском Солсбери Юлии Скрипаль Виктория рассказала, что разговор с сестрой был недолгим, и она сказала, что занимается своим здоровьем и здоровьем отца. Об этом Виктория сообщила в интервью радио «Звезда».

«Она обвинила в том, что происходит, меня. Задача была обвинить во всем меня. Кому-то это надо. Там могла быть женщина. Ну хорошо, значит Daily Mail знает больше, чем все. Что отравила женщина, очень интересно. Хорошо хоть не мужчина, и то радует. Пока официального заявления нет, тут одни догадки. В Великобританию меня не пускают, на месте я не была. Улики не собирала. Граждан Солсбери не опрашивала. Сергей из больницы выписан, судя по тому, что говорит Юля. Она говорит, что на свободе, никто не задерживает, может делать все, что хочет», - расскала «Звезде» Скрипаль.

Виктория Скрипаль добавила, что не знает, когда вернется Сергей Скрипаль в Россию, и вернется ли вообще.

В британском городе Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон обвинил Россию в причастности к инциденту, Москва категорически отрицает все обвинения.