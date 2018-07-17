Евросоюз и Япония подписали соглашение о свободной торговле, которое стало результатом четырехлетних переговоров. Соглашение подписали глава Европейского совета Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Японии Синдзо Абэ, сообщает RT. Зона свободной торговли объединила страны с общей численностью населения в 600 миллионов человек.

«В политическом и экономическом смыслах мы настолько близки, что уже вряд ли сможем стать ближе, чем сейчас», — написал на своей странице в Twitter Дональд Туск.

Экономисты уже подсчитали, что соглашение позволит странам ЕС и Японии экономить ежегодно только на пошлинах миллиард долларов. Япония рассчитывает на поставки продуктов питания европейского производства, продуктов машиностроения и химической промышленности. В Европу отправятся японская электроника и автомобили.

Соглашение вступит в силу в 2019 году.