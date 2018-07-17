Авиаспецназ Росгвардии разыскал пропавшую в тайге женщину

Сотрудники авиационного отряда специального назначения Управления Росгвардии по Красноярскому краю совместно с полицейскими с помощью беспилотника разыскали женщину, заблудившуюся в лесу в Большеулуйском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«О пропаже женщины стало известно шестого июля, когда в полицию обратился ее супруг. Он сообщил, что его жена отправилась в лес собирать ягоды и домой к условленному времени не вернулась. Поиски пропавшей были затруднены сильной заболоченностью тайги, в связи с чем к мероприятиям подключились сотрудники группы беспилотных летательных аппаратов АОСН Росгвардии», - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что в ходе ночных полетов беспилотного летательного аппарата с использованием тепловизора были установлены предположительные места нахождения пропавшей. Координаты были незамедлительно переданы сотрудникам полиции.

При проверке указанной местности женщина была обнаружена. В настоящее время ее жизнь вне опасности.