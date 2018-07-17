В Минтруде рассказали, кого не коснется повышение пенсионного возраста

Глава Минтруда Максим Топилин рассказал, кого не затронет повышение пенсионного возраста. По его словам, избегут этого разные социальные категории. К примеру, мамы, которые воспитали пятерых детей, те, кто пострадал в результате различных радиационных аварий.

Топилин отметил, что повышение пенсионного возраста не коснется граждан, которые работают на вредных и опасных производствах.

Также глава Минтруда сообщил, что уже через шесть лет размер пенсии в России достигнет двух прожиточных минимумов. Предложенный правительством законопроект сегодня одобрили думские комитеты по охране здоровья, труду и соцполитике.

Для этих категорий не предусмотрено ни одного из параметров изменения пенсионного возраста: ни по выслуге лет, ни по возрасту. То есть они будут выходить на пенсию в тех же старых параметрах, которые были ранее. Возможность досрочного выхода на пенсию сохранят для учителей и врачей, а также представителей творческих профессий. Артистов балета и музыкантов. Для всех остальных предусмотрен длительный переходный период.