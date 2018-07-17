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Россия предложила Киеву добровольно отказаться от ареста активов «Газпрома»

Дмитрий Семенов
19:51 17.07.2018
Министр энергетики РФ рассказал о ходе переговоров между Россией, Украиной и Еврокомиссией.
Россия предложила Киеву добровольно отказаться от ареста активов «Газпрома»
Фото: Нафтогаз Danil Shamkin ZUMAPRESS.com Globallookpress

Россия предложила украинской стороне добровольно отказаться от ареста активов «Газпрома» до окончательного решения апелляционной инстанции суда в Швеции. Об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак, сообщает РИА Новости.

«В своем выступлении я обозначал вопрос, касающийся в том числе и приостановки ареста имущества, добровольной, до окончательного решения апелляционной инстанции шведского суда», — сказал Новак.

Ранее Украина инициировала арест активов «Газпрома» в различных странах ЕС якобы во исполнение решения Стокгольмского суда, присудившего «Нафтогазу» «компенсацию» за недостаточный транзит газа через украинскую территорию. Сумма компенсации, за вычетом долга самого «Нафтогаза», составила 2,6 миллиарда долларов. «Газпром» оспорил это решение в арбитражном суде, равно как и арест своих активов. Несмотря на протесты Украины, шведский арбитраж оставил без изменение решение о приостановке ареста активов российского нефтегазового концерна.

По словам Новака, добровольный отказ Украины от демарша с арестом активов Газпрома носил бы конструктивный характер в рамках газовых трехсторонних переговоров, хотя Россия может дождаться и решения арбитражного суда по этому вопросу.

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