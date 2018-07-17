Экс-начальник ГСУ СК РФ отверг обвинения во взяточничестве

Бывший начальник ГСУ СК РФ по Москве Александр Дрыманов, задержанный по подозрению во взяточничестве, заявил в Лефортовском суде, что не признает вину.

«Вину не признаю и готов к процессуальному сражению», - заявил Дрыманов.

По словам пресс-секретаря суда, далее заседания по делу Дрыманова будут проходить в закрытом режиме.

Напомним, ранее был задержан экс-глава московского главка СК РФ Александр Дрыманов. По словам его адвоката Александра Карабанова, задержание связано с уголовным делом, фигурантом которого выступал один из российских криминальных авторитетов.