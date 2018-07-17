Генпрокуратура России намерена допросить сотрудников ЦРУ и АНБ по «делу Браудера»

Генпрокуратура России намерена допросить пол делу основателя фонда Hermitage Уильяма Браудера сотрудников госдепартамента США, ЦРУ, АНБ и, возможно, британской Ми-6. Об этом заявил начальник управления Генпрокуратуры Александр Куренной, сообщает РИА Новости.

«Мы готовы отправить в США очередной запрос с просьбой допросить этих людей, а также других сотрудников американских спецслужб, ряда госслужащих и предпринимателей», - заявил Куренной.

Речь идет о сотрудниках АНБ – Тодде Хаймане, который под присягой подписал иск в американский суд со слов самого Браудера, Светлане Энгерт, которая вывезла похищенные материалы уголовного дела из России, агенте ЦРУ Джиме Роуте и ряде других госслужащих. Также Куренной упомянул агента Ми-6 Кристофера Стила, который лоббировал в Британии «акт Магницкого».

По данным Генпрокуратуры, Уильям Браудер, прикрываемый спецслужбами США, и его партнеры, применяя незаконные схемы, заработали в России более полутора миллиардов долларов. Фонд направил из этих средств 400 тысяч долларов в предвыборный штаб Хилари Клинтон. По делу фонда Hermitage был задержан аудитор фонда Сергей Магнитский, который обеспечивал уклонение фонда от уплаты налогов. Смерть Магнитского в московском СИЗО стала основанием для разработки и принятия рядом стран «акта Магнитского» - одной из первых санкционных акций в отношении России.

Ранее на встрече с Трампом Владимир Путин заявил, что ряд сотрудников американских спецслужб покрывали деятельность Браудера и, раз США настаивают на допросах россиян, которых Соединенные Штаты подозревают в преступлениях, то и Россия вправе рассчитывать на ответные шаги.