СМИ назвали возможного отравителя Скрипалей

Покушение на Сергея Скрипаля и его дочь могла организовать группа из шести человек, а главной исполнительницей покушения могла быть женщина. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источник в разведке.

«Вполне логично полагать, что женщина могла быть в команде и играла ключевую роль», — сообщил источник.

В подтверждение такой версии приводится тот факт, что нервно-паралитическое вещество находилось в стеклянном флаконе из-под духов. По мнению ученого, перевозить такое опасное вещество в стеклянной таре как минимум странно и небезопасно.

Ранее генерал-майор запаса ФСБ Александр Михайлов оценил информацию об улучшении состояния здоровья Сергея Скрипаля. Если речь идет о боевом отравляющем веществе, выздоровление невозможно, и это плохие новости для Британии, уверен эксперт.

В британском городе Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон обвинил Россию в причастности к инциденту, Москва категорически отрицает все обвинения.