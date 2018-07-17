В Ирландии обнаружен новый Стоунхендж

Археологи с помощью дрона обнаружили следы доисторического хенджа – сооружения аналогичного британскому Стоунхенджу. Огромный круг находится в Ирландии и является частью археологического комплекса Бру-на-Бойн, что в 40 километрах от Дублина. О находке сообщается на портале Science Alert.

Обнаружить хендж помогла жара. Именно из-за нее трава в тени руин сохранилась, и контуры древней постройки стали видны с воздуха. В обычных условиях останки древних памятников остаются скрыты растениями на протяжении многих лет.

Находка представляет собой круг, диаметром 150 метров. По данным ученых, возраст строения около пяти тысяч лет. Оно относится к временам позднего неолита или раннего бронзового века.

Ученые уже оценили находку. Они рассказали, что этот хендж обладает рядом особенностей, которые ранее не встречались у его «родственников». К ним относятся секции из двойных канавок, составляющие окружность.

По мнению исследователей, постройка предназначалась для проведения ритуалов. По предварительным оценкам, в хендже могли одновременно находиться несколько тысяч человек.