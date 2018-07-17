Здесь пить опасно: обнародован список регионов, где из-под крана течет грязная вода

Список регионов с самой грязной водой возглавила Вологодская область. Здесь только 45% населения может пить воду, соответствующую всем нормам безопасности. Далее следуют Костромская область и Карачаево-Черкесия с показателями в 66%.

А вот к Санкт-Петербургу и Республике Северной Осетии - Алании у Роспотребнадзора нареканий нет. Как и к Москве, где, вопреки расхожему мнению, все жители могут пить воду из-под крана, в Роспотребнадзоре проверили - она чистая.

Недалека от идеальной и ситуация в Кабардино-Балкарии, Республике Алтай, Кемеровской области, Камчатском крае и Мурманской области. В целом же по стране за последние пять лет ситуация с питьевой водой улучшилась. Ей обеспечен 91% населения. При этом в городах этот показатель выше, чем в селах.