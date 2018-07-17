Встреча с Путиным была лучше, чем саммит НАТО - Трамп

Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки была лучше саммита НАТО в Брюсселе.

«У меня была отличная встреча с НАТО, где я собрал огромные суммы денег, но у меня была еще более хорошая встреча с Владимиром Путиным», - написал Трамп в своем Twitter.

В минувший понедельник в Хельсинки прошли переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Саммит длился 3 часа 50 минут. Главы государств провели открытые переговоры, а также пообщались тет-а-тет.