В России вспоминают Николая II

На крестный ход в память о расстрелянной императорской семье собрались около 100 тысяч верующих. Главные мероприятия проходят в Екатеринбурге, где ровно век назад Романовы были убиты. В храме на Крови ночью патриарх Кирилл отслужил божественную литургию.

Путь крестного хода в 20 километров повторил маршрут, которым 100 лет назад были вывезены тела царской фамилии в Ганину Яму. Именно там пытались спрятать останки царской семьи. На сегодняшних траурных мероприятиях присутствовали и потомки дома Романовых.