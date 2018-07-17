В Японском море нашли затонувший российский крейсер «Дмитрий Донской»

В Японском море у берегов южнокорейского острова Уллындо найден русский военный корабль «Дмитрий Донской» - участник легендарного Цусимского сражения, затонувший 113 лет назад.

Его искали несколько лет и обнаружили на глубине более 400 метров благодаря уникальной подводной операции.

Этот огромный крейсер размером чуть меньше Авроры в ходе своего главного и последнего боя противостоял одновременно нескольким японским кораблям. А после того, как корабль взяли в клещи и он больше не смог вести огонь, экипаж открыл кингстоны.

Удастся ли поднять крейсер со дна, пока не известно. Но в ближайшее время исследователи попытаются найти на борту хотя бы личные вещи экипажа и уцелевшие орудия.