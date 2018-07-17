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Дональд Трамп попал под шквал критики в свой адрес из-за встречи с Путиным

Ян Брацкий
17:57 17.07.2018
После встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным президента США критикуют на родине и в Европе. Политические противники американского лидера и СМИ не скупятся на громкие заголовки.
Фото: SMG ZUMAPRESS / Globallookpress

Слабак, изменник, лицемер. Дональд Трамп оправдал самые страшные опасения своих критиков и во всем уступил Владимиру Путину. Сказать, что отзывы о поведении американского президента нелестные - не сказать ровным счетом ничего. Заглавная страничка CNN сегодня красуется заголовком «День позора Трампа». А бывший глава ЦРУ и вовсе обвиняет главу Белого дома в государственной измене.

«Выступление Дональда Трампа на пресс-конференции в Хельсинки выходит за пределы понятия особо тяжких преступлений и проступков. Это не что иное, как предательство. Мало того, что ответы Трампа были глупыми, так они еще и показали, что он целиком оказался во власти Путина. Патриоты-республиканцы, где вы?» - негодует экс-глава ЦРУ Джон Бреннан.

Противники и даже соратники по партии американского президента разве что нецензурную лексику не используют. Трампа обвиняют во всех тяжких и не стесняются в выражениях. Вот, например, железный Арни. Он хоть и спортсмен в прошлом, но все-таки политик, к тому же, республиканец.

«Президент Трамп, я только что посмотрел Вашу пресс-конференцию с президентом Путиным. Это было оскорбительно. Вы выглядели как маленькая раскисшая макаронина, как маленький фанат. Я спрашивал себя, когда же Вы попросите у него автограф или селфи, или что-то вроде того», - возмущается Арнольд Шварценеггер.

Все ждали, что Трамп непременно надавит на Путина и выложит на стол всем известный антироссийский компромат: Крым, вмешательство в американские выборы, таинственные отравления в Британии. А вместо этого президент США на равных разговаривает с российским коллегой и прислушивается к Путину, а не к собственной разведке. Уже сам этот факт американская элита восприняла как оскорбление. Большинство европейских изданий настроены менее агрессивно, но и в Старом Свете на Трампа обижены. Ведь за несколько дней до встречи с Путиным он открыто критиковал Ангелу Меркель и Терезу Мэй. А разве так поступают с лучшими друзьями и союзниками?

«Из Хельсинки пришла и единственная хорошая новость: он закончил визит в Европу, а каждый день, когда Трамп не занимается внешней политикой, можно считать удачным», - иронизируют корреспонденты Der Spiegel.

В Штатах сейчас буквально затыкают рот каждому, кто отказывается критиковать Трампа и тем более встает на его сторону. Ситуация напоминает массовую истерику. В конгресс обещают вызвать на допрос членов делегации и переводчиков, что ездили в Финляндию. И уж совсем комичным выглядит предложение проверить на наличие жучков футбольный мяч, подаренный Трампу. Впрочем, сам он такое развитие событий предвидел заранее. И еще накануне прибытия в Хельсинки написал на своей страничке в соцсети.

«Как бы хорошо я ни выступал на саммите, меня будут критиковать - даже если мне отдадут великий город Москву в качестве возмездия за грехи, совершенные Россией, мне скажут, что я должен был забрать Санкт-Петербург впридачу! Большая часть наших СМИ - действительно враги народа», - констатирует Дональд Трамп.

Судя по реакции США на итоги встречи в Хельсинки, Дональд Трамп - чуть ли не единственный человек в американской политической элите, кто действительно хочет нормальных отношений с Россией.

«Трамп в еще большей степени будет разозлен на эту американскую элиту. Я думаю, он так и не отказался от своей задачи осушить вашингтонское болото, просто он будет делать это целенаправленно, медленно и более тактично. А со СМИ Трамп разругался до того, как стал президентом», - отмечает политолог-американист Константин Блохин.

Эксперты критиков Трампа упрекают как минимум в недальновидности. Две страны, на долю которых приходится 90% мирового ядерного арсенала, должны лучше понимать друг друга. Так что сам факт начала диалога - это уже победа.

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