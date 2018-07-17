Посольство России в США выясняет обстоятельства задержания гражданки Бутиной

Сразу после завершения саммита России и США в СМИ начали появляться сообщения о том, что в Вашингтоне 15 июля была задержана гражданка России Мария Бутина. Раньше об этом было неизвестно.

Американский Минюст обвиняет ее в шпионаже. Якобы в последние несколько лет Мария действовала в качестве российского агента на территории США. Девушка опять же якобы устанавливала нужные контакты, чтобы влиять на американскую политику и продвигать интересы России. Теперь, если ее вина будет доказана, Марии грозит до пяти лет тюрьмы.

В свою очередь, адвокат Бутиной подобные обвинения называет абсурдными, если не смехотворными. По его словам, девушка действительно завязывала полезные знакомства и общалась с высокопоставленными чиновниками и бизнесменами, но делала это исключительно с целью дальнейшего трудоустройства - в этом году Мария оканчивает местный университет. К слову, в Америке она проживает по студенческой визе. В настоящий момент сотрудники посольства России в США выясняют обстоятельства задержания.