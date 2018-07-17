Порошенко приказал украинскому флоту бороться с пограничниками России

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что отдал приказ военным морякам обеспечить охрану украинских судов, идущих в порты Азовского моря, от «чрезмерной активности» российских пограничников.

При этом украинский президент забыл упомянуть, что «активность» пограничной службы России возросла после провокации пограничников Украины, под угрозой оружия захвативших 25 марта в нейтральных водах Азовского моря российский рыболовецкий сейнер «Норд» - его экипаж до сих находится на территории Украины. В ответ на демарш российские пограничники усилили контроль над акваторией Азовского моря, охраняя не только границы России, но и строящийся Крымский мост, который украинские политики призывают уничтожить.

Российские пограничники останавливают невоенные суда иностранных государств, следующих через Керченский пролив, проверяют грузы и судовую документацию. Это обычная мировая практика, и у судовладельцев такие действия нареканий не вызывают. Зато на действия пограничников России неоднократно жаловалась Украина.

Вот и на этот раз Петр Порошенко заявил, что, досматривая украинские суда, Россия стремится нарушить работу Мариупольского горно-металлургического комбината.

«Мы не будем мириться с незаконным захватом украинских и иностранных кораблей, движущихся в направлении украинских портов, в том числе Мариуполя, для того чтобы остановить горно-металлургический комплекс, работающий в Донбассе», - заявил Порошенко в эфире украинского телеканала ICTV.

Порошенко также заявил, что уже отдал приказ флоту Украины «прекратить российские провокации при прохождении украинского Керченского пролива». Правда, президент Украины не уточнил, какие именно суда будут «противодействовать» «российским провокациям», особенно если учесть современное состояние украинского ВМФ.