Саммит РФ и США войдет в историю: российский сенатор объяснил, к чему приведут переговоры Трампа и Путина

Действия и поведение президента США Дональда Трампа на встрече с российским лидером Владимиром Путиным резко критикуют американские СМИ и истеблишмент США. Так происходит, потому что Трамп не навязывал свою точку зрения и вел себя мудро и спокойно с точки зрения российских экспертов. Об этом «Звезде» рассказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Любой непредвзятый наблюдатель за ходом и итогами вчерашнего российско-американского саммита уверен и констатирует, что это была встреча равных собеседников, которые взаимно заинтересованы в том, чтобы находить точки соприкосновения друг с другом, с одинаковым сознанием ответственности этой совместной работы с точки зрения судеб мира», - сказал «Звезде» сенатор.

По мнению Косачева, в разговоре лидеров двух стран не было односторонних уступок.

«То, что сейчас появляется в американских СМИ, критикующих Трампа, отражает две тенденции. Первое - американцы уже настолько поражены чувством собственной исключительности, чувством доминирования США в мире, что любую встречу на равных, любую встречу, где Америка не навязывает свою волю собеседнику, они уже принимают как поражение и как предательство национальных интересов. Это признак искаженного менталитета значительной части американского общества. Второе - к этому примешиваются темы внутриполитической борьбы США», - добавил сенатор.

Он добавил также, что Трамп действовал не в сиюминутных интересах США, а в долгосрочных, разумно, поэтому он вызывает уважение.

Также Косачев отметил, что саммит России и США, безусловно, войдет в историю международных отношений, так как он положил конец искусственной паузе в двусторонних отношениях, которая означала заморозку.

В минувший понедельник в Хельсинки прошли переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Саммит длился 3 часа 50 минут. Главы государств провели открытые переговоры, а также пообщались тет-а-тет.