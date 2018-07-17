Microsoft откажется от ежемесячных обновлений Windows

В корпорации Microsoft заявили о намерении отказаться от ежемесячных так называемых дельта-обновлений, которые устанавливаются на компьютер лишь в том случае, если на нем присутствует предыдущая версия обновлений. Выяснилось, что дельта-обновления вносят в компоненты операционной системы существенные изменения. О преимуществах новой системы обновлений разработчики подробно рассказали на официальном сайте.

Теперь вместо них пользователям будут рассылаться экспресс-обновления. Они в несколько раз меньше, что позволит снизить общую нагрузку на Сеть. Крупные нововведения разработчики планируют реализовывать через установку пакетов Full Update.

В феврале следующего года на рынок выйдет последняя версия Windows 10, поддерживающая дельта-обновления. Номер ее сборки - 1809.