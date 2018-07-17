Встреча Путина и Трампа: первый шаг к выходу из «американской глупости»

В Хельсинки состоялось главное политическое событие планеты текущего года - встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Нет никакого сомнения в том, что сам факт этой встречи - успех. Это разрыв порочного круга, в котором оказались американо-российские отношения в последнее время. Российско-американский саммит - это свершившийся факт разрядки международной напряженности, которая достигла опасного уровня, пишет обозреватель еженедельника «Звезда» Игорь Пшеничников.

«Даже во время напряженности в период холодной войны, когда мир был совсем иным по сравнению с сегодняшним, США и Россия были в состоянии поддерживать прочный диалог. Но наши отношения никогда не были хуже, чем сейчас. Тем не менее это изменилось примерно четыре часа назад (после саммита - авт.), я в этом убежден», - сказал президент Трамп на итоговой совместной пресс-конференции. США хотят сотрудничества, мира и дружбы с Россией, заявил американский президент. Он назвал встречу с Путиным переломным моментом в отношениях между двумя странами. Президент Путин со своей стороны назвал переговоры с Трампом «успешными и полезными» и «первыми шагами к оздоровлению отношений».

Ясно, что это не обмен любезностями и не светский раут. После этих емких характеристик итогов встречи, данных Путиным и Трампом, никакие дополнительные комментарии, в принципе, не нужны. Даже президенту Путину, слова которого жадно ловят репортеры всего мира и транслируют на всю планету, не было нужды что-то подробно объяснять публике. Почему? Потому что в реальности «мяч» находился на американской стороне. Незадолго до саммита Трамп признал на своей странице в Twitter, что отношения Москвы и Вашингтона «никогда не были хуже благодаря многолетней глупости и тупости США и сегодняшней охоте на ведьм». Читать далее…