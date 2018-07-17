В США «девушка-спасатель» позировала на камеру на фоне тонущего человека
Пользователи Сети возмутились хладнокровием девушки.
Фото: @7oh7_/ Twitter
В США девушка устроила фотосессию на фоне утопающего. Пользователи разглядели на заднем плане человека, который полностью ушел под воду и размахивает руками, возможно призывая к помощи.
Девушка в ярком красном купальнике в это время хладнокровно позирует на камеру.
«Спасатель на дежурстве», - подписала она фото.
На возмущенные комментарии пользователей девушка никак не отреагировала.