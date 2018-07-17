В США «девушка-спасатель» позировала на камеру на фоне тонущего человека

В США девушка устроила фотосессию на фоне утопающего. Пользователи разглядели на заднем плане человека, который полностью ушел под воду и размахивает руками, возможно призывая к помощи.

Девушка в ярком красном купальнике в это время хладнокровно позирует на камеру.

«Спасатель на дежурстве», - подписала она фото.

На возмущенные комментарии пользователей девушка никак не отреагировала.