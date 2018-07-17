Британский суд отклонил апелляцию Украины по иску компании «Татнефть»

Британский королевский суд Лондона отклонил апелляцию Украины по вопросу признания в британской юрисдикции решения Международного коммерческого арбитража по иску «Татнефти», сообщает портал ENKORR.

Международный коммерческий арбитраж еще в 2014 году обязал украинскую сторону выплатить «Татнефти» компенсацию в 112 миллионов долларов. Ранее «Татнефть» обратилась в арбитраж, обвинив Украину в нарушении условий двустороннего соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной и лишении «Татнефти» ее акционерной доли в крупнейшем на Украине Кременчугском нефтеперерабатывающем заводе. «Татнефть» инициировала иск к государству Украина, обвинив его в рейдерском захвате Кременчугского НПЗ. Захват осуществили наемники группы «Приват» олигарха Коломойского.