По пояс в воде: кадры Сочи после потопа

На Кубани несколько дней бушует непогода. Из-за проливных дождей и сильного ветра в Сочи настоящий потоп, велика вероятность образования смерчей. В Сети опубликованы фото и видео последствий стихии.

На кадрах видно, как пассажирка автобуса выходит на улицу и двигается вплавь по пояс в воде.

Метеорологи предупреждают, что над акваторией Черного моря в районе Сочи сохранится опасность образования смерчей в течение дня 17 июля.

Жителей и гостей курорта призвали соблюдать необходимые меры предосторожности и воздержаться от отдыха у воды.