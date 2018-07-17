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Российскому послу в Таллине вручили ноту протеста

Ян Брацкий
15:39 17.07.2018
Эстонские власти уверяют, что за 2018 год российские самолеты якобы нарушали воздушные границы Эстонии шесть раз.
Российскому послу в Таллине вручили ноту протеста
Фото: Lex Rayton / Globallookpress

Эстонский МИД вручил российскому послу в Таллине ноту протеста. Власти прибалтийской республики возмущены тем, что российские самолеты якобы нарушили воздушные границы страны. Во внешнеполитическом ведомстве Эстонии настаивают, что имело место два инцидента в воздушном пространстве страны в районе острова Вайндлоо, что в Финском заливе.

Сначала на радарах появился Airbus A319 российской авиакомпании, за ним - Ил-96. В официальном заявлении МИД сообщается, что транспондеры, специальные устройства, передающие на землю информацию о типе, высоте и скорости самолета, были включены. Однако, по заявлению эстонской стороны, экипажи воздушных судов не предоставили планы полетов и не входили в радиоконтакт с авиадиспетчерской службой, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Сообщается также, что в воздушном пространстве страны самолеты пробыли меньше минуты.

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