Стали известны подробности о жертвах взрыва в Петербурге
Погибли два брата, рабочие предприятия.
Фото: Алексей Иванов / ТРК Звезда
Видео: Евгений Материй / VK
Два человека, погибшие при взрыве газа на севере Санкт-Петербурга, приехали в Северную столицу из Средней Азии и работали на станции наполнения баллонов техническими газами. Как сообщает ТАСС, погибшие были братьями.
«Погибли два брата, рабочие предприятия», - сообщил источник.
Во вторник в полдень на территории бывшего трамвайного парка на улице Литовской прогремел взрыв.
В одном из опубликованных роликов ясно видно, как от цеха, в котором произошел взрыв баллона с пропаном, вверх поднимается сгусток темного дыма. Постепенно он растворяется в воздухе, оставляя едва различимые очертания.
Точные причины и обстоятельства произошедшего выясняются. На месте происшествия работают экстренные службы.