Стали известны подробности о жертвах взрыва в Петербурге

Два человека, погибшие при взрыве газа на севере Санкт-Петербурга, приехали в Северную столицу из Средней Азии и работали на станции наполнения баллонов техническими газами. Как сообщает ТАСС, погибшие были братьями.

«Погибли два брата, рабочие предприятия», - сообщил источник.

Во вторник в полдень на территории бывшего трамвайного парка на улице Литовской прогремел взрыв.

В одном из опубликованных роликов ясно видно, как от цеха, в котором произошел взрыв баллона с пропаном, вверх поднимается сгусток темного дыма. Постепенно он растворяется в воздухе, оставляя едва различимые очертания.

Точные причины и обстоятельства произошедшего выясняются. На месте происшествия работают экстренные службы.