Россия готова к диалогу с Украиной по газовому транзиту - Новак

Россия готова к конструктивному диалогу с украинской стороной по вопросу транзита российского газа через территорию Украины. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марошом Шефковичем, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Министр не назвал конкретные объемы транзита газа, пообещав сделать это позднее.

Ранее сообщалось, что на двусторонних переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа президент России заверил своего американского коллегу, что «Газпром» готов сохранить транзитные поставки газа через территорию Украины. Но лишь после урегулирования вопросов с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитражном суде. В свою очередь, в «Нафтогазе» заявили, что вопрос в суде уже решен - в пользу украинской компании. Ей «присуждена» компенсация в размере 4,5 миллиарда долларов за недопоставки газа по транзиту с учетом украинского долга, это 2,6 миллиарда долларов. Кроме того, суд обязал «Газпром» поставлять газ на условиях Киева. Оба решения «Газпром» отверг и в настоящее время оспаривает их в суде.