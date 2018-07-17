Руководство «Натали Турс» рассказало о дальнейшей судьбе не вернувшихся в Россию туристов

Последние 130 клиентов турфирмы «Натали Турс» вернутся в Россию до конца недели. Об этом сообщил президент компании Владимир Воробьев.

Отмечается, что туристов обеспечили всем необходимым и билетами на регулярные авиарейсы, так как чартерная программа была приостановлена еще 30 июня.

Однако глава компании заявил, что «Натали Турс» не намерена прекращать деятельность. По его словам, оператор собирается перезапуститься и в течение года в полном объеме выплатить компенсацию всем пострадавшим клиентам, сообщает РИА Новости. Люди, купившие туры, говорят, что информации крайне мало, а все жалобы остаются без ответа.

Основное юрлицо туроператора «Натали Турс» «Панорама Тур» с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталию и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров на период с 4 июля по 30 сентября 2018 года.