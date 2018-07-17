Проблемы с психикой, обмороки и давление: губительная жара накрыла Москву

Сайт телеканала «Звезда» решил выяснить, какие проблемы может принести жителям длительное нахождение на солнце и как лучше спасаться от палящего зноя.

Известный телеведущий и сторонник здорового образа жизни Геннадий Малахов в беседе с корреспондентом «Звезды» рассказал, какие напитки помогут перенести непогоду и в каких местах лучше ее пережидать.

«Если выходите на улицу, обязательно берите в воду. Старайтесь больше находиться в тени, а если работаете на даче, не выходите после 11 дня: именно в дневные часы солнце достигает своей пиковой активности, есть большая вероятность получить солнечный удар. Если находитесь в квартире, лучше включайте кондиционер, потому что открытое окно пропустит в квартиру очень много воздуха с различными примесями и "ядами". Пейте морсы, квасы, больше кислого и несладкого, и тогда все будет хорошо», - сказал Малахов.

Однако не стоит забывать о том, что длительное нахождение на солнце отрицательно влияет не только на здоровых людей, но и на тех, кто имеет проблемы психологического и психического характера. О том, что делать таким людям, рассказал врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

«Жара оказывает две формы воздействия. Первая - выраженное раздражающее действие на кожные покровы, на зрение. Второй фактор - температурный. Длительное нахождение на солнце влияет на общее состояние организма, и это может сказаться не только на работе головного мозга но и на сердечно-сосудистой системе», - убежден эксперт.

По мнению врача, аномальная жара таит в себе множество опасностей, в частности для людей ипохондрического и мнительного склада характера, с особой тщательностью следящих за своим здоровьем.

«Естественно, аномальная жара и холод меняют общее состояние, приводя к обострению практически любых заболеваний. Что касается людей с психическими заболеваниями, все зависит от того, с каким расстройством мы имеем дело. Если человек обладает повышенной тревожностью или мнительностью, то на фоне потребления воды у него возникает большая потребность сходить в туалет, и он может это расценить как ухудшение своего состояния. А если человек в рамках психосоматики склонен к повышению давления, то жара будет менять свойство крови и, соответственно, артериальное давление, что будет влиять на его восприятие. Такие моменты обязательно нужно учитывать. Вообще, по статистике вызовов скорой помощи, в такую погоду их количество значительно повышается», - заявил Федорович.

К сожалению, наша реальность такова, что многие склонны употреблять алкоголь в жару. Зачастую, выпивая стакан холодного пива в знойный день, люди думают, что организм «поблагодарит» их за это - опасная иллюзия. Председатель союза борьбы за народную трезвость Владимир Жданов рассказал о последствиях приема алкоголя в жаркий день.