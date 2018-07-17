Виктория Скрипаль рассказала о состоянии здоровья сестры Юлии

Виктория Скрипаль заявила, что связалась с пострадавшей в Солсбери двоюродной сестрой Юлией, она долечивается и занимается здоровьем отца. Об этом сообщает РИА Новости.

«У меня не было связи с Сергеем Викторовичем. Она (Юлия - прим. ред.) мне сказала, что сейчас долечивается и занимается здоровьем папы», - сказала Виктория Скрипаль.

В мае этого года Юлия Скрипаль впервые после отравления дала интервью агентству Reuters. Она заявила о том, что продолжает восстановление, и сказала, что ее лечение было инвазивным, болезненным и сильно угнетающим.

В английском Солсбери 4 марта, по утверждению британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон обвинил Москву в причастности к инциденту, Москва это отрицает.