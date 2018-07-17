Глава ЦБ доложила президенту о рекордно низких ставках на ипотеку

Ставки по ипотеке достигли исторического минимума - менее 10%. Об этом Владимиру Путину доложила глава Центробанка. Эльвира Набиуллина рассказала, что доступные кредиты сегодня можно взять не только в крупных городах.

«Знаю, что Вы активно занимаетесь поддержкой банков, которые обеспечивают работу в малых населенных пунктах, в удаленных населенных пунктах. Хотелось бы поговорить об этом и о том, как складывается инвестиционная деятельность, в том числе с использованием наших финансовых учреждений», - поинтересовался президент.

В ответ глава ЦБ выразила уверенность в дальнейшем снижении процентных ставок.