Госдума приняла проект о Дне вхождения Крыма в состав Российской империи

Госдума приняла во втором чтении законопроект, в котором говорится, что 19 апреля предлагается установить в качестве Дня принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.

Проект внесли в Госдуму 25 июня, сообщает РИА Новости.

Инициаторами законопроекта выступили депутаты и сенаторы во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в названии памятной даты «отражены подлинные геополитические события, побудившие 19 (8) апреля 1783 года великую императрицу Екатерину II подписать высочайший манифест о принятии Крымского полуострова, острова Тамань и всея Кубанской стороны под державу Российскую».