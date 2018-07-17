Адвокат бывшего начальника столичного главка СК РФ назвал дату судебного слушания

ФСБ задержала по делу о коррупции бывшего главу столичного главка Следственного комитета России Александра Дрыманова.

Адвокат Александр Карабанов будет представлять интересы задержанного в суде. Как он сообщил «Звезде», для проведения процесса выбран Лефортовский суд Москвы. Дата судебного слушания - 18 июля 2018 года.

Напомним, ранее был задержан экс-глава московского главка СК РФ Александр Дрыманов. По словам его адвоката Александра Карабанова, задержание связано с уголовным делом, фигурантом которого выступал один из российских криминальных авторитетов.