Госдума одобрила проект по замене военных кафедр в вузах
Такая форма подготовки должна существенно повысить качество военного образования.
Фото: Валерий Титиевский/ РИА новости
Госдума приняла в первом чтении законопроект о замене военных кафедр в вузах специальными центрами. Сейчас в университетах действует несколько форм подготовки военных специалистов. Их обучают на кафедрах, в специальных военных центрах и на факультетах военного обучения. На последних готовят офицеров запаса, старшин и т. д.
Данный законопроект позволит объединить все эти формы обучения и, как предполагает Минобороны, в итоге существенно повысить качество военного образования.
Проект закона рассмотрели и одобрили на заседании правительства 30 мая.