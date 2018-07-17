Госдума одобрила проект по замене военных кафедр в вузах

Госдума приняла в первом чтении законопроект о замене военных кафедр в вузах специальными центрами. Сейчас в университетах действует несколько форм подготовки военных специалистов. Их обучают на кафедрах, в специальных военных центрах и на факультетах военного обучения. На последних готовят офицеров запаса, старшин и т. д.

Данный законопроект позволит объединить все эти формы обучения и, как предполагает Минобороны, в итоге существенно повысить качество военного образования.

Проект закона рассмотрели и одобрили на заседании правительства 30 мая.