Опубликованы кадры последствий взрыва в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге неподалеку от станции метро «Выборгская» прогремел взрыв. Сообщения об этом, фото и видео сразу распространились в социальных сетях.

В одном из опубликованных роликов ясно видно, как от цеха, в котором произошел взрыв баллона с пропаном, вверх поднимается сгусток темного дыма. Постепенно он растворяется в воздухе, оставляя едва различимые очертания.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, около 12:30 в Калининском районе города на территории промышленной зоны на Литовской улице произошел взрыв газа. Инцидент произошел на предприятии, занимающемся заправкой газовых баллонов. В результате данного происшествия погибло двое рабочих данного предприятия. На месте работают сотрудники полиции и экстренных служб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, взрыв в Санкт-Петербурге прогремел на улице Литовской возле дома номер 11. Источником взрыва оказался газовый баллон с пропаном.