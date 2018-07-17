Опубликованы первые фото новой Lada Granta

АвтоВАЗ опубликовал фотографии новой Lada Granta седан и рассказал о некоторых характеристиках машины.

Как сообщается в пресс-релизе компании, у автомобиля будет полностью изменена передняя кузовная часть.

«Передние фары машины на темной глянцевой подложке органично вписаны в верхнюю часть радиаторной решетки и, а "икс-графика" визуально выделена хромированными вставками в форме бумерангов», - сообщает автоконцерн.

Отмечается, что современный вид Lada Granta седан будет дополнен зеркалами заднего вида с интегрированными дублерами сигналов поворота, а также оригинальным дизайном колесных дисков. Кроме того, будет увеличен в размере логотип Lada.

Согласно пресс-релизу, премьера автомобиля состоится в конце августа текущего года на Московском международном автосалоне.