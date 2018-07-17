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Дональд Трамп проигнорировал советы своей администрации о «жесткой позиции» по отношению к Путину

Егор Левин
13:32 17.07.2018
Трамп не посчитал необходимым прислушаться к своей администрации и решил сделать все по собственному усмотрению.
Дональд Трамп проигнорировал советы своей администрации о «жесткой позиции» по отношению к Путину
Фото: pixabay

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не прислушался к советам своей администрации по поводу встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Около сотни печатных страниц, описывающих стратегию поведения на саммите, он просто проигнорировал.

Рекомендации администрации американского президента заключались в том, чтобы занять более жесткую позицию по отношению к российскому коллеге. Однако Трамп посчитал все это не столь необходимым и сделал выбор в пользу действий по собственному усмотрению. Как сообщается, один из сотрудников администрации президента заявил, что высказывания Трампа «очень сильно противоречили плану».

Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники в администрации. Кроме того, оно упоминает, что советник Трампа по безопасности Джон Болтон и госсекретарь Майк Помпео также призывали президента смотреть на Путина «через более негативную призму».

Напомним, в Хельсинки 16 июля прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, по итогам которой российский лидер заявил, что «холодная война окончена», а американский рассказал о «хороших выводах».

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