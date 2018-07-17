Под знамена «Юнармии» встало более 250 тыс. детей и подростков

В ряды движения «Юнармия» за два года вступило уже более 250 тысяч юношей и девушек, сообщил заместитель начальника Главного управления по работе с личным составом ВС РФ генерал-майор Сергей Полетучий на пресс-конференции, посвященной проведению 18-21 июля в парке «Патриот» финала Всероссийской военно-спортивной игры «Победа».

«Дети нашли себя, они востребованны. Юные патриоты активны, уже успели поучаствовать в экспедициях, вахтах памяти, поддерживают ветеранов и так далее», - заявил Полетучий.

Участники движения в свободное от учебы время ведут работу по сохранению мемориалов, обелисков, несут вахты памяти у Вечного огня, занимаются волонтерской деятельностью, принимают участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях. Двадцать пятого апреля между московским Музеем Победы и «Юнармией» было подписано соглашение о взаимодействии. Предполагается, что в Музее Победы будет расположена штаб-квартира «Юнармии», а музей будет делиться с юнармейским движением всем накопленным потенциалом и опытом, сообщает портал «Российское образование».

Движение «Юнармия» создано по инициативе Министерства обороны РФ при поддержке президента России. Его цель - вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев.