В Санкт-Петербурге у метро «Выборгская» прогремел взрыв

В Санкт-Петербурге на улице Литовской возле дома номер 11 раздался взрыв. Ударная волна от него распространилась вокруг на километр.

Источником взрыва оказался газовый баллон с пропаном. Инцидент произошел в рабочем цеху.

Облако дыма поднялось от места взрыва и вскоре пропало. На место происшествия прибыли экстренные службы города. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, около 12:30 в Калининском районе Санкт-Петербурга на территории промышленной зоны на Литовской улице произошел взрыв газа. Инцидент произошел на предприятии, занимающемся заправкой газовых баллонов. В результате данного происшествия погибло двое рабочих данного предприятия. На месте работают сотрудники полиции и экстренных служб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.