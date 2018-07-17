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В небе над Лондоном заметили Ан-178

Роман Захаров
13:03 17.07.2018
Недалеко от британской столицы открылся авиационно-космический салон Farnborough Airshow, который продлится до 22 июля.
В небе над Лондоном заметили Ан-178

Украинский многоцелевой транспортный самолет Ан-178, созданный на ГП «Антонов», совершил демонстрационный полет на открывшемся недалеко от Лондона Международном авиационно-космическом салоне Farnborough Airshow.

По информации «Укроборонпрома», Ан-178 является продолжением семейства региональных реактивных воздушных судов Ан-148/Ан-158.

В сообщении ведомства говорится, что «высота полета Ан-178 - 12 километров, дальность - 5 500 километров, максимальная скорость - 825 километров в час». Отмечается, что воздушное судно может «перевозить до 18 тонн груза, садиться и взлетать с любых аэродромов, в том числе с грунтовых».

Авиакосмический салон Farnborough Airshow продлится до 22 июля. ГП «Антонов» представит на нем целый ряд современных программ, а также анонсирует проект создания семейства модернизированных реактивных самолетов Ан-148, Ан-158 и Ан-178 под названием Ан-1X8 NEXT.

Ранее новый директор концерна «Антонов» Александр Донец заявил, что слухи о закрытии предприятия преждевременны. По словам Донца, завод намерен производить до пять-шесть, а в перспективе и до десяти военно-транспортных самолетов Ан-178, которые востребованы у некоторых кавказских и ближневосточных государств.

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