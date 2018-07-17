В Госдуме приняли изменения в системе ОМС

Граждане будут обязаны сдавать недействительные полисы обязательного медицинского страхования (ОМС) и сообщать об их утере. Такой закон приняли депутаты Госдумы. Теперь граждане, не подлежащие ОМС, будут должны сдать недействительный бланк или сообщить о его утере в страховую компанию или в ближайший территориальный фонд ОМС. Исключение составляют военнослужащие. Данные на них в фонд страхования будут подавать военкоматы, сообщает ТАСС.

В свою очередь, территориальные фонды обязательного медицинского страхования будут каждый месяц отражать соответствующую статистику в едином регистре застрахованных лиц.

Законом также предусмотрены процедуры и механизмы по приостановлению или прекращению ОМС в отношении военнослужащих. Федеральные государственные органы и ФОМС отныне будут взаимодействовать при ведении персонифицированного учета всех сведений о застрахованных лицах и тех, кто такому виду страхования не подлежит.

Территориальные фонды ОМС на ежеквартальной основе будут обмениваться актуальными данными с Федеральной налоговой службой, комиссариатами и МВД России.

У территориальных фондов ОМС появились полномочия по проведению проверок достоверности всех внесенных сведений в части их соответствия документам, удостоверяющим личность гражданина. Ожидается, что все вышеописанные меры помогут правительству формировать бюджет ФОМС, а также бюджеты субъектов РФ и территориальных фондов ОМС.