Каменные джунгли: в Киеве со столба сняли двухметрового питона

В центре Киева прохожие обнаружили на фонарном столбе огромную змею. Жители города вызвали спасателей и уведомили полицию о неожиданной находке. Об этом сообщила киевская команда по спасению животных на официальной странице в Facebook.

Прибывший на место спасатель снял с помощью телескопической палки двухметрового тигрового питона. Киевские спасатели передали змею частному специалисту, но готовы отдать ее владельцу, если он предоставит необходимые подтверждения.