Движение по Крымскому мосту временно ограничат

В среду, 18 июля, проезд по Крымскому мосту будет частично ограничен. Такие меры связаны с проведением съемок клипа группы «Любэ».

Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте информационного центра объекта, движение по мосту через Керченский пролив «в определенные интервалы времени будет выполняться по временной схеме: с возможными краткосрочными, не более трех минут примерно один раз в час, ограничениями движения по направлению в Крым». Отмечается, что это существенно не отобразится на дорожной обстановке.

Как отмечает пресс-служба Крымского моста, данные о «текущей ситуации на трассе и рекомендации по выбору скоростного режима» будут выводиться на «табло переменной информации» вдоль переправы.