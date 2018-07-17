Задержан бывший глава московского главка СК РФ Дрыманов - СМИ

ФСБ задержала бывшего главу столичного главка Следственного комитета России Александра Дрыманова. Как сообщается, причиной этому послужило подозрение в совершении коррупционного преступления.

Адвокат Дрыманова заявил, что задержание связано с уголовным делом, фигурантом которого выступал российский криминальный авторитет Захарий Калашов, известный как Шакро Молодой.

Между тем Дрыманов - не первый сотрудник правоохранительных органов, которого привлекли к ответственности по делу о коррупции. Об этом сообщает РИА Новости.