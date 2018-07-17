Предприятие, а не база - ВСУ открестились от сотен «рассекреченных» подростками танков

В Министерстве обороны Украины прокомментировали опубликованную в Сети видеозапись, на которой запечатлены танки ВСУ, расположенные на территории закрытого режимного объекта. Как заявляют в ведомстве, ролик на самом деле снят на одном из харьковских предприятий.

Локацию, попавшую на видео, в украинском Минобороны называют «одним из предприятий в Харькове, а не одной из воинских частей Вооруженных сил Украины». Перед тем как начать опровержение, в своем официальном сообщении ведомство назвало местность, попавшую в кадр, «покинутой военной базой».

Также Минобороны призывает «не вводить общество в заблуждение» информацией из неофициальных источников.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлено множество танков Вооруженных сил Украины, расположенных на территории закрытого режимного объекта.