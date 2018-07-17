Лодку с людьми накрыло «лавовой бомбой»: видео

На Гавайях туристы пострадали в результате непрекращающегося извержения вулкана Килауэа. Под самую настоящую бомбардировку угодила туристическая лодка с 13 пассажирами на борту. Она находилась в море в непосредственной близости от извергающегося великана. В лодку попала так называемая вулканическая бомба - кусок раскаленной лавы, выброшенной из жерла на большую высоту.

«Бомба» пробила крышу лодки и ранила находившихся в ней пассажиров. Пожара удалось избежать, но одна из пострадавших, которой оказалась 20-летняя девушка, получила серьезные травмы ног. Остальные отделались ожогами и царапинами. Лодка с людьми благополучно достигла берега, где всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Видеокадры происшествия были опубликованы на YouTube.

Килауэа - активный вулкан, расположенный в юго-восточной части острова Гавайи. Его извержения всегда сопровождаются сильным выбросом раскаленной лавы.