У берегов Южной Кореи обнаружен крейсер времен Русско-японской войны

Дайверы обнаружили броненосный крейсер Российского императорского флота «Дмитрий Донской», который принимал участие в Русско-японской войне 1904-1905 годов.

Как сообщает Yonhap, «Дмитрий Донской» был обнаружен южнокорейскими поисковиками недалеко от острова Уллындо в Японском море.

«Мы нашли судно на глубине 434 метра в 1,3 километра от острова Уллындо. Кроме того, мы идентифицировали название корабля на его корме - "Дмитрий Донской"», - приводит агентство слова представителя компании Shinil Group, которая искала крейсер в течение нескольких лет.

В материале отмечается, что корпус «Дмитрия Донского» находится в плохом состоянии из-за множества пробоин от попадания снарядов во время сражения с японскими военными кораблями, однако его палуба хорошо сохранилась.

В компании добавили, что собираются организовать подъем крейсера.

Броненосный крейсер «Дмитрий Донской» принимал участие в Цусимском сражении и был затоплен собственной командой 29 мая 1905 года, после того как на пути в порт Владивостока его нагнали японские военные корабли.