Принципиальная межа: юристы предостерегают дачников от бездействия

Подмосковные дачники обеспокоены необходимостью срочного межевания своих участков. Все чаще люди обращаются к юристам за разъяснениями по этому вопросу. Если участок готовится на продажу, то межевание и его документальное оформление принципиально необходимы, поясняют в ассоциации юристов. С нового года в законодательство внесены поправки, согласно которым кадастровый паспорт участка должен содержать актуальные данные о его границах и всех поворотных точках. Без паспорта Росреестр не зарегистрирует переход права собственности, сообщает «Российская газета».

Помнить об этом должны не только продавцы, но и покупатели, чтобы сделка не превратилась в головную боль. При этом межевание и кадастровое оформление - абсолютно разные процедуры. Межевание необходимо для точного определения границ участка. Когда десять лет назад эту процедуру отменили, дачники стали расширять свои владения по собственному усмотрению. Чаще стали возникать конфликты между соседями, а суды оказались завалены исками.

Стоимость межевания в Подмосковье варьируется от десяти до 11 тысяч рублей. Расчеты инженеров передаются владельцу участка и сотрудникам Росреестра, которые вносят их в паспорт - важнейший документ любого дачника. Естественно, он выдается лишь в том случае, если ранее участок был надлежащим образом оформлен и поставлен на государственный учет.

«Земельному участку присваивают личный кадастровый номер, по которому в дальнейшем госслужащие смогут прослеживать все происходящие с ним изменения», - уточняет юрист Яна Григоренко.

Таким образом, не оформленный по всем правилам дачный участок нельзя ни купить, ни продать, ни передать по наследству, предостерегают юристы.