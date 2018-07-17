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Эксперт рассказал, чем встреча с Путиным обернется для Трампа

Егор Левин
11:34 17.07.2018
В Совете Федерации РФ рассказали, что те, кто пытался дискредитировать американского лидера, опоздали.
Фото: Michael Kappeler / dpa / Globallookpress

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал «Звезде» встречу глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам представителя Совфеда, встреча была крайне важной для обеих стран.

Клинцевич отметил, что многие критикуют Трампа за то, что он «сдал позиции», а «так называемые оппоненты действующей власти» в России заявляют, что на встрече глав государств не было никаких договоренностей.

«На самом деле произошел полноценный саммит, состоялась встреча лидеров двух великих держав, и установлен личный контакт», - заявил эксперт.

Клинцевич выразил мнение, что через некоторое время на Западе появится множество уничижительных оценок поведения Трампа на прошедшем саммите, но «изменить ситуацию уже нельзя».

«Те, кто пытается дискредитировать Трампа, в том числе и в русле дискредитации России - а эти вещи зачастую взаимосвязаны, - уже опоздали», - подчеркнул эксперт.

Клинцевич отдельно отметил, что сейчас у президента США появляется имидж «думающего, разумного и отстаивающего национальные интересы человека».

По мнению эксперта, в итоге саммит скажется на дальнейших действиях, так как «лидеры договорились вести сотрудничество и консультироваться».

«Когда идет разговор о том, чтобы более серьезно восстановить контакты как среди спецслужб, так и среди силовых ведомств России и США - это, безусловно, важнейший фактор стабильности в мире», - заявил Клинцевич.

Как он отметил, «лидеры сохранили мир и спокойствие во всем мире». И вскоре, по мнению эксперта, «начнутся основательные изменения, и в ближайшее время мы все это почувствуем».

Напомним, в столице Финляндии Хельсинки 16 июля состоялась встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Глава РФ назвал переговоры деловыми и откровенными и отметил, что «холодная война давно закончилась».

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